Hobisini mikro ihracatla mesleğe dönüştürdü! Yeni hedefi fabrika kurmak

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Ramazan Baş'ın tasarım ve üretimini yaparak e-ticaret yoluyla birçok şehre gönderdiği dekoratif eşyalar, yurt dışından da ilgi görüyor.

Covid-19 salgınında evde çok zaman geçirince Baş, hobi olarak evde sehpa, kitaplık, kahve köşesi, masa, sandalye, çiçeklik ve ayakkabılık gibi eşyalar üretmeye başladı. İntertten satışa koyduğu ürünleri Amerika, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden talep görünce hobisini işe çevirdi.

Üretim için büyük alan ihtiyacı doğdu

Çocukluğundan beri fabrika kurmayı hayal ettiğini söyleyen ve hobisini mesleği haline dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Baş, işlerinin zamanla büyüdüğünü, marka bilinirliğinin arttığını, talebi karşılayabilmek için daha büyük alanda üretime geçtiğini belirtti.

Tasarladığı ve ürettiği ürünlerden olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren Baş, "Salgın döneminde mobilya fabrikasında satın alma bölümünde yöneticilik yaparken ek gelir olsun diye evimizin üst katında hobi olarak bu işe başlamıştık. Salgının son döneminde işimiz hızlanınca mevcut duruma geldik. Sonrasında kendi işimizi yapma kararı aldık. Küçük ev ürünleri yapmak üzere mobilya sektöründe kendi adımıza firmamızı kurduk ve üretime başladık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönderimler mikro ihracat olarak yapılıyor

"Türkiye’deki satış platformlarının hepsinde mağazalarımız var. Bunun haricinde yurt dışına açılmak istedik ve mikro ihracat olarak gönderimlerimizi yapıyoruz. Hedefimiz mikro ihracatın üstüne çıkıp ihracat kanadında daha fazla işler yapmak. Yurt içinde bir pazar oluşturduk ama yurt dışına satış yapmak çok daha keyif verici. Ülke ekonomisine de katkı sağlamak bize haz veren bir durum. Benim çocukluğumdan beri 2 hayalimden birisi kendi işimi kurup hizmet etmekti. Kendi işini kurmak isteyenler hayallerinden vazgeçmesinler. Olumsuz düşüncelere kapılmasınlar. Olumsuz düşüncelere kapılınca hayallerinizin de sonuna geliyorsunuz" diyen Baş, eşinin her daim destekçisi olduğunu ayrıca bir kişiyi daha istihdam ettiğini sözlerine ekledi.