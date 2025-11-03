Hollanda’ya iltica edenlerin sayısında yüzde 33 azalma

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) ve Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) verilerine göre, 2025’in ilk üç çeyreğinde 16 bin 600 kişi ilk defa sığınma talebinde bulundu.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33’lük bu düşüş, Avrupa genelindeki sıkı göç politikaları ve sınır kontrollerinin etkisine bağlanıyor.

Eritreliler ve Suriyeliler ilk sırada

2025’in üçüncü çeyreğinde ilk kez sığınma başvurusu yapanlar arasında Eritre uyruklular (990 kişi) birinci sırada yer aldı.

Onları Suriyeliler (860 kişi) izledi; bu oran bir önceki çeyreğe göre yüzde 45 artış gösterdi. Bu artış, 2024’ün sonlarında Esad rejiminin çöküşünden bu yana görülen ilk yükseliş olarak dikkat çekti.

Ayrıca uyruğu bilinmeyen 490 kişi ve Türk vatandaşı 425 kişi de bu dönemde başvuruda bulundu.

Yılın ilk dokuz ayında toplam 2 bin 400 Eritreli sığınma başvurusunda bulundu; bu rakam geçen yılın iki katı oldu.

Buna karşın Suriyelilerin başvuru sayısı 8 bin 900’den 2 bin 400’e gerileyerek büyük bir düşüş gösterdi.

Öte yandan, aile birleşimi kapsamında ülkeye gelenlerin sayısında belirgin bir artış yaşandı.

2025’in üçüncü çeyreğinde 4 bin 600 kişi aile birleşimi yoluyla Hollanda’ya giriş yaptı.

Yılın ilk dokuz ayında toplam 12 bin 100 kişi bu kapsamda ülkeye geldi; yıllık bazda yüzde 40’lık bir artış yaşandı.

Bu grubun yaklaşık üçte ikisi Suriyelilerden (3 bin 100 kişi) oluştu.

Veriler, Hollanda’ya yapılan ilk sığınma başvurularında düşüş, ancak aile birleşimiyle gelen göçmenlerde artış yaşandığını ortaya koyuyor.

CBS’ye göre bu tablo, Avrupa’daki göç akımlarının niteliğinde değişim yaşandığını, bireysel kaçışlardan ziyade aile temelli yerleşimlerin arttığını gösteriyor.