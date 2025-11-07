MasterChef yeni bölüm bu akşam ekranlara geliyor. Rekabetin had safhaya çıktığı yarışmaya Hüseyin Kankaya konuk olacak. Kankaya'nın biyografisini merak edenler "Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Hüseyin Kankaya kimdir?

Hüseyin Kankaya, deniz ürünleri mutfağına odaklanan bir şef ve işletmecidir. İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’da dünyaya gelen Kankaya, küçük yaşlardan itibaren mutfakla tanıştı. Henüz 7 yaşındayken başladığı bu yolculukta, deniz mahsulleri konusundaki ilgisini zamanla profesyonel bir alana taşıdı. Ailesine ait işletmede edindiği tecrübeleri geliştirerek Sofram Balık Restaurant’ın yönetimini üstlendi. Deniz ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürüten Kankaya, geleneksel lezzetleri modern sunumlarla birleştirmeyi amaçlıyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.