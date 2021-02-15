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İDO ve Şehir Hatlarında sefer iptalleri

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.