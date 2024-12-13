İETT'den Adile Naşit’i vefatının 37’nci yıl dönümünde özel uygulama
Türk sinema ve tiyatrosunun sevilen oyuncusu Adile Naşit, ölüm yıldönümünde ilginç bir uygulamayla gündeme geldi. Ünlü sanatçıyı özel otobüsler hazırlayarak anan İETT, İstanbul trafiğindeki yolcuların yüzünde gülümseme oluşturdu.
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İETT, Adile Naşit’i vefatının 37’nci yıl dönümünde özel bir otobüs tasarladı ve İstanbullularla buluşturdu.
Adile Naşit’in fotoğrafları ve meslek hayatının dönüm noktalarına ilişkin bazı bilgilerin de yer aldığı İETT otobüsü, 17 Kadıköy - Pendik ve KM34 Kartal Metro / Topselvi – Gülsuyu Metro hatlarında çalışmaya başladı.
Adile Naşit Vefa Otobüsü, 19 Aralık 2024 gününe kadar hizmet vermeye devam edecek.