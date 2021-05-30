İHH, 120 ülkeden 800 bin yetim çocuğa yardım götürdü

Murat KÜÇÜK

Faaliyetlerine gönüllülük ilkesiyle başladıktan sonra 1995 yılında kurumsallaşmasını tamamlayan İHH İnsani Yardım Vakfı; savaş, iç çatışma, doğal afet, hastalık, yoksulluk ve kuraklıktan mağdur olan milyonlarca insana, hayat mücadelesinde destek sağlıyor. “Muhtaç ve mazlum durumdaki herkesin eğitim, sağlık, gıda ve barınma ihtiyacını gidermek için hizmet çalışıyoruz” diyen İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, kurumun çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı: “13 ülkede 38 yetimhane, 1 çocuk yaşam merkezi ve 1 yetim eğitim merkeziyle yetimlere sürekli hizmet ediyoruz. Bu daimi çalışmalarımızla birlikte 2000 yılından bu yana 41 ülkede 9 bin 880 su kuyusu açtık. 3 milyon 952 bin kişi bu kuyulardan istifade ediyor. Sağlık konusunda özel çalışmalar yürütüyoruz. 2007 yılından bu yana 19 ülkede 141 bin 780 ameliyat gerçekleştirdik. 2020 de dahil olmak üzere bugüne kadar 763 bin 342 kişi ekiplerimiz tarafından sağlık taramasından geçirildi.”

Ramazan ayında Türkiye ve dünya genelinde 246 bin 857 kumanya paketi dağıttıklarına da dikkat çeken Başkan Bülent Yıldırım, gelen desteklerle 100 binden fazla yetimin de bayramlık sevinci yaşamasına vesile olduklarını ifade etti.

Muhtaçlar pandemide yalnız bırakılmadı

Pandemi döneminde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, “Şimdi Dayanışma Vakti” kampanyası kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 131 bin 232 muhtaca gıda ve hijyen paketi dağıttı. “Hayırseverlerimizin destekleriyle 10 milyon TL’yi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Vatandaşlarımız salgın döneminde dayanışmaya daha çok önem verdi.” bilgisini paylaşan Bülent Yıldırım, uzaktan eğitime geçilmesiyle gerekli teçhizata sahip olmayan 10 binlerce yetim çocuğa eğitim ve tablet desteğinde bulunduklarını söyledi.

14 bin kişiye katarkt ameliyatı yapıldı

Vakıf olarak 2020 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu’da 258 kalıcı eser yaptıklarının altını çizen Yıldırım, özellikle Suriye’de savaş sebebiyle evsiz kalanlar için 14 bin briket ev inşa ettiklerini dile getirdi ve 2020’ye dair şu detayları paylaştı: “Geçtiğimiz yıl 22 ülkede bin 311 su kuyusu hizmete açıldı. 14 bin 55 kişiye katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Suriye’de 1 milyon 250 bin kişiye yardım ulaştırdı. Aralarında Ukrayna, Nijer ve Gana’nın da bulunduğu 7 ülkede 25 bin 600 adet Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.”

6 bin konut daha yapılıyor

Vakfın bu yıl en önemli hedeflerinden biri Suriye’de yapımı devam eden 6 bin adet evi tamamlamak. “İHH İnsani Yardım Vakfı dünya genelindeki 137 bin 513 gönüllüsü ve 3 milyon bireysel bağışçısı ile 2021’de de Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi ve nakdi yardım da bulunmaya devam edecek” diyen İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Ramazan ayı içerisinde Türkiye’de 150 bin kumanya kolisi dağıtacaklarını söyledi. Gıda Bankacılığı olarak adlandırılan organizasyon ile uyumlu çalışarak her türlü gıda, temizlik ve giysi gibi malzemeyi de bağış yoluyla toplama hakkı bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor. Gıda Bankacılığı özellikle işletmelerin bağış yapmasını kolaylaştırıyor.

Rakamlarla İHH İnsani Yardım Vakfı

123

Faaliyet gösterilen ülke sayısı

110 bin

Daimi bakılan yetim çocuk sayısı

9 bin 880

Açılan su kuyusu sayısı

3 milyon 952 bin

Temiz su ihtiyacı giderilen insan sayısı

141 bin 780

Gerçekleştirilen ameliyat sayısı

763 bin 342

Sağlık taramasından geçirilen kişi sayısı

14 bin

2020’de yapılan konut sayısı