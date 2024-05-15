İhtiyaç sahipleri için 'İyilik Mağazası' açıldı

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, Türkiye dışında 40 ülkede faaliyet yürüttüklerini, yardım çalışmalarını ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür eden Hasbal, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde Bursa ve Ankara'nın dışında Siirt'te kurduğumuz temsilcilik, bölgede yapılan faaliyetlerin lokal merkezi durumundadır. Bugüne kadar Siirt temsilciğimiz hem ramazanda hem deprem süreçlerinde çok önemli faaliyetler yürüttü. Ramazanda 1500 ihtiyaç sahibi yetim çocuğun giyimini üstlendi. Siirt'te açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazayla, hiç kimseyi rencide etmeden ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünü seçip almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Mağazadan yetim ailelerin çocukları başka olmak üzere ihtiyaç sahibi herkes yaralanabilecek. İlerleyen süreçte ise gıda bankacılığı kapsamında gıda marketi açmayı da planlıyoruz."