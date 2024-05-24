İki arkadaşın ürettiği insansız hava aracı girişime dönüştü

TÜBİTAK-1512 BİGG programına da başvuran öğrenciler, aldıkları destekle Bilişim Vadisi Teknopark'ta ikinci şubelerini açtı. Selim Doğukan Yolcu, üniversitede kurdukları kulüpte 4 yıldan bu yana İHA projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Projeleriyle elde ettikleri başarı ve tecrübeleri iş fikrine dönüştürmeye karar verdiklerini aktaran Yolcu, "Bu sayede KOSGEB ile bu maceramız başladı." dedi.

"Tarım dronumuzla çiftçilerimizin önünü açacağız"

Yolcu, ülkede tarımsal ilaçlama uygulamalarında dron kullanımının giderek arttığına işaret ederek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli odaklı tarım dronumuzla çiftçilerimizin önünü açmış olacağız. Aynı zamanda geliştirdiğimiz özgün yazılım, algoritma ve aparatla ülke genelinde 120 milyon liraya yakın tasarruf ön görmekteyiz. Bunun yanında sudan yüzde 5, ilaçtan yüzde 10'luk verimlilik sağlamaktayız. Rakiplerimize kıyasala 100 dekarlık arazi başında yüzde 35 daha fazla arazi ilaçlamaktayız." diye konuştu.

"Bilişim Vadisi'nde bir programdan da destek aldık. 6 aylık ücretsiz açık ofis desteğimiz var. Bu doğrultusunda Bartın'da bir şirket kurduk. Diğer yandan Bilişim Vadisi'nde şirketleştik." diyen Özgür Uzunca; dronun 2 metre kanat açıklığına sahip olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Bunu çiftçilerimize taşıma kolaylığı olması için 1 metreye kadar indirebiliyoruz. Katlanabilir kol aparatımız var. 30 litre deposu var, 25 dönüm alanı ilaçlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.