İki yıldızın karavan yarışı: Şenlendirici, karavanı Çevik'e kaptırdı

Ünlü isimler Hüsnü Şenlendirici ve Mehmet Çevik arasında karavan rekabeti yaşandı. İki isimde aynı karavana talip oldu, ancak karavan elini çabuk tutan Çevik'in oldu.

Çevik'i karavanında ziyaret etti

Geçtiğimiz ay Bursa'da organize edilen karavan fuarında sergilenen civciv sarısı renkli karavanı beğenen her iki sanatçı da harekete geçti.

Ancak, Hüsnü Şenlendirici, fuarda görüp yeni projesi için satın almayı düşündüğü karavanı Mehmet Çevik'e kaptırdı.

Bursa'da oluşunun avantajını kullanan Mehmet Çevik kulis olarak kullanmayı planladığı karavanı satın aldığı gibi Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Narlı sahilinin yolunu tuttu. Burada bir kampta eşi ve 2 çocuğu ile birlikte tatil yapan ünlü sanatçı karavan kampı sakinlerini de kırmayıp karavan parkta konser verdi.

Şenlendirici ise karavanın Mehmet Çevik tarafından satın alındığını öğrenince firma yetkilisi ile birlikte Çevik'in tatil yaptığı kampa geldi. Şenlendirici ve Çevik karavanda uzun uzun sohbet etti.

"Birlikte bir projede yer almayı çok isterim"

Şenlendirici ayrıca, Mehmet Çevik'in sahnelerini de çok beğendiğini, birlikte sahne almayı, birlikte bir projede yer almayı çok istediğini söyledi.

Mehmet Çevik ise, "Hüsnü abi bugün bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Kendisini kulis karavanında ağırladım. Kendisinin de yakında böyle bir karavanı olacak. Hem görmeye hem de bizi ziyaret etmeye geldi. Fuarın en güzel karavanıydı. Ben önce davranıp satın aldım. Kendisi beni sosyal medyadan takip ettiği için görmüş ve karavanı üreten firmaya ulaşmış bugünde karavanı burada görmek için geldi" ifadelerini kullandı.