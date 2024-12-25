İklim krizi Türkiye'yi tehdit ediyor: 50 yılda onlar göl kurudu!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, üniversite tarafından Rektörlük Salonu'nda düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk Konferansı katıldı.

Konukcu, buradaki konuşmasında, dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını belirterek her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurun su kaynaklarına deşarj edildiğini kaydetti.

"Çok sayıda balık ve kuş nesli kaybolmuş durumda" diyen profesör şöyle devam etti: "Nüfus 3, su tüketimi 6 kat artmış durumda. Son 50 yıl içerisinde 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de kurumayla karşı karşıya. İklimimize baktığımız zaman aslında yağışlar zaman ve mekan boyutunda çok düzensiz. Her 5-6 yılda bir normal kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşıyoruz."