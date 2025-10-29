İlber Ortaylı'dan 29 Ekim'e özel paylaşım: Cumhuriyet'in ilan edildiği belgeyi paylaştı!
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilan belgesini paylaştı. Ortaylı, belgedeki en dikkat çekici ifadeyi “Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir” sözleriyle vurguladı.
Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları sürerken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ortaylı, Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi ve metnin günümüz Türkçesine çevrilmiş bir kısmını kamuoyuyla paylaştı.
Paylaşımında belgedeki en çarpıcı bölümü öne çıkaran Ortaylı, şu ifadeyi paylaştı:
“Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.”
İlber Ortaylı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) October 28, 2025
"Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir." pic.twitter.com/H0SRg72Pfa