İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri ne zaman başlayacak?

Dizi sezonunun açılmasıyla birlikte projeler tek tek ekrana gelmeye başladı. Ekim ayının sonlarına doğru ilerliyoruz fakat İnci Taneleri hala izleyici ile buluşmadı. Dizinin ne zaman ekrana geleceğini öğrenmeye çalışanlar "İnci Taneleri ne zaman başlayacak" diye soruyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı?

İnci Taneleri bu akşam da ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmazken projenin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konu hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" dedi.