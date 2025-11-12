İnci Taneleri bu hafta var mı, ne zaman başlıyor?

Televizyonlarda yeni sezon heyecanı devam ederken, İnci Taneleri dizisiyle ilgili bekleyiş sürüyor. Popüler yapımın yeni bölümlerini merak eden izleyiciler tarih araştırmasına girişti. Tarih konusunda bilgi almaya çalışanlar "İnci Taneleri ne zaman başlayacak" sorusunu her geçen gün sıklaştırıyor.

İnci Taneleri bu hafta var mı?

İnci Taneleri bu hafta da ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmazken projenin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konu hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halletmemiz gereken bazı 'Organize İşler' var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" dedi.