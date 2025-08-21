İnci taneleri ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kanal D'nin perşembe akşamları reytinglerde en üst sırada yer alan dizisi "İnci Taneleri"nin, yeni seonu heyecanla bekleniyor. Diziyi sıkı şekilde takip edenler yeni bölüm tarihini araştırmaya koyuldu. Bugün yayın günü olması nedeniyle "İnci taneleri ne zaman başlayacak" soruları hızlandı.

İnci taneleri ne zaman başlayacak?

İnci taneleri yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Beklentiler 11 Eylül Perşembe günü projenin yeni bölümünün ekranlara gelmesi yönünde...

Son bölüm konusu

İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.

Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.