İSKİ su kesintilerini duyurdu: 12 saat su verilemeyecek

İstanbul'da su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde belirlenen mahallelere 12 saat süreyle su verilemeyecek. zorunlu bağlantı çalışmaları nedeniyle yaşanacak su kesintilerinden Başakşehir ve Küçükçekmece'nin bazı mahalleleri etkilenecek.

İSKİ su kesintileri hakkında sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

*Başakşehir ve Küçükçekmece İlçesi Sakinlerinin Dikkatine;

*Altınşehir Mahallesi isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağından 10 Şubat 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Başakşehir İlçesi: Altınşehir, Güvercintepe,

*Kayabaşı Mahallelerinin tamamı ve Şamlar Mahallesi üst kotları, Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz Mahallesi ve Atakent Tema evlerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.