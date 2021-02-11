İSKİ su kesintisi iki ilçeyi etkileyecek

İSKİ su kesintileri kurumun internet sitesinden duyuruldu. İstanbul'da planlı su kesintilerinden iki ilçenin bazı mahallelerinin etkileneceği açıklandı. İstanbul'un Bakırköy ve Arnavutköy ilçerinde belirlenen saatler arasında su kesintileri meydana gelecek.

İSKİ su kesintisi açıklamasına göre, Arnavutköy'ün İmrahor Mahallesi ile Bakırköy'ün Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallelerinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Arnavutköy'de çalışmalar 10.01'de başlarken, 13.00'e kadar devam edecek. Bakırköy'de ise 09.44'te başlayan çalışmaların 15.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.