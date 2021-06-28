İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu tahminlerini paylaştı. Kurumun resmi internet sitesinden paylaşılan tahminlere göre İstanbul'da bu hafta parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. İl genelinde sıcaklıklar ise 30 derecenin biraz üzerinde seyredecek. Hafta sonunda ise güneşli hava yerini yağışlara bırakacak.

İstanbul'da bugün 31 derece civarında bir ortalam sıcaklık görülüyor. Peki İstanbul hava durumuna göre kentte bu hafta sıcaklıklar nasıl olacak? İşte detaylar...

Salı günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık ise 22 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıklar 32 dereceye yükselirken, en düşük sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise 31 derece en yüksek sıcaklık, 22 derece en düşük sıcaklık beklentisi var.

Hafta sonunda ise güneşli hava yerini yağmura bıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı İstanbul hava durumuna göre sağanak yağış görülecek kentte en yüksek 29 derece, en düşük ise 21 derece sıcaklık görülecek.