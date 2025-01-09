İstanbul'a kar müjdesi: Uygun tarih verildi!

Kış mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen megakent İstanbul'da henüz kar yağışı görülmedi. Meteoroloji tarafından açıklanan bazı veriler, İstanbul'da kar yağışı olacağının sinyalini verse de belirtilen tarihlerde kar yağmadı.

İstanbullular, kente ne zaman kar yağacağını merak ederken beklenen açıklama geldi.

"13 Ocak Ptesi ile 14 Ocak Salı Gecesi arası..."

İstanbul'da kar yağışı tartışmalarına son noktayı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu koydu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. Kadıoğlu, 13 Ocak Pazartesi ve 14 Ocak Salı gecesi arası İstanbul'da kar yağışı beklediğini açıkladı.

Ancak, kesin bir ifade kullanmanın yanlış olacağının altını çizen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu durumda İstanbul'da kar yağması için (eğer tahminler değişmezse) 13 Ocak Ptesi ile 14 Ocak Salı Gecesi arası en uygun zaman gibi duruyor. Ama sıcaklıklar çok sınırda. Bir kaç derece daha soğursa kar, ısınırsa yağmur. Bunu kesinleştirmek için şimdiden önce ben dedim yarışına filan girmenin bir anlamı yok. Doğrusu kesin bir şey demek için günde gün tahmini yenilemek, takip etmek lazım ve kar kesinleşince vermek lazım..."

"Tek tahmin çok yanıltıcı"

Tek tahminde bulunmanın yanıltıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kadıoğlu, bu sebeple GFS'nin (Global Forecast System) topluluk tahminine bakılması gerektiğini söyledi:

Tek tahmin de çok yanıldıcı. Bu yüzden örneğin GFS'nin topluluk tahminine bakmak lazım. GFS'ye göre 850 mb hava sıcaklığı şu an mevsim normallerinden 7-8 C daha yüksek olarak seyrediyor. 11-15 Ocak arasıda yağış var. Ama topluluk tahmini (siyah çizgi) -5C'nin altına 25 Ocağa kadar pek düşmüyor. Bu tahmin değişmezse hem sıcaklık hem de yağış kar için 25 Ocak'a kadar İstanbulda uygun görülmüyor..."

"Tahminlerde fikir birliği yok"

Tahminlerde fikir birliğinin olmadığının altını çizen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, topluluk tahminine bakılması gerektiğini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben neden kesin bir şey diyemiyorum. En üstteki yeşil-siyah karışımı cizgiye bakın. Önce tüm tahminler tek bir çizgi gibi duruyor. Zamanlar özellikle 11 Ocaktan sonra cizgiler birçok spageti gibi bir birinden ayrılıyor. Yani artık tahminler benzer değil, tahminlerde fikir birliği yok.

Buradan sonra tek bir tahmin yerine onların ortalamasına yani toplukluk tahminine bakmak lazım. Topluluk tahmini de şu an İstanbulda havanın önümüzdeki hafta ciddi bir kar tahmini vermeye uygun ve kesin olmadığını, tahminleri gün be gün yenileyeek takip etmek gerektiğini söylüyor.

Özetle bu konuda azcık bilgisi, insanlık ve utanma duygusu olan haftaya kar yağacak diye ortaya cıkmaz, velvele yapmaz. Bu haberleri saat verdi, gün verdi diye halka sunmaz..."