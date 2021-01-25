İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı geri geliyor. Kar yağışının ardından bir nebze olsa artan sıcaklık dereceleri Romanya'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte düşüşe geçecek. Bu hafta yurdun bazı kesimlerinde kar yağışları görülecek. Ayrıca çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bir kez daha kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Bugün İstanbul, İzmir, Bursa kentlerinde sağanak geçişleri yaşanıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak geçişli olması beklenirken Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bugün süren sıcak ve yağışlı hava yarın akşam saatleriyle birlikte yerini soğuk ve kar yağışlı havaya bırakmaya başlıyor. Çarşamba günü özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların 0 (sıfır) dereceye kadar düşmesi ve Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının diğer yerlerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.