İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı
İSKİ, İstanbul'da baraj doluluk oranlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere gelen İstanbul'da barajların doluluk oranları, kente yağan kar ve yağmurlarla artmaya başladı. İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da barajların doluluk oranlarını açıkladı. Ocak ayının başında yüzde 20'lerin altına düşen İstanbul'da baraj doluluk oranları endişelere neden olurken, son dönemde kentte etkili olan kar ve yağmurlar İstanbul'da baraj doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 51,33 seviyesine çıktı. Böylece İstanbul'da baraj doluluk oranları son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.
İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde oldu:
- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60.31
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83