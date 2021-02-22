İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da barajların doluluk oranlarını açıkladı. Ocak ayının başında yüzde 20'lerin altına düşen İstanbul'da baraj doluluk oranları endişelere neden olurken, son dönemde kentte etkili olan kar ve yağmurlar İstanbul'da baraj doluluk oranlarını olumlu yönde etkiledi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 51,33 seviyesine çıktı. Böylece İstanbul'da baraj doluluk oranları son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde oldu: