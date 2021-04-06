İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da baraj doluluk oranlarını merak ediyor. Özellikle yılın başında barajlardaki doluluk oranlarının hayli azalması ve yüzde 20'nin altına düşmesinin ardından kentte su sıkıntısı yaşanabileceği endişesini taşıyan vatandaşlar, kış aylarındaki yağışlarla birlikte bu endişeyi aştı.

İSKİ'nin son verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları bir hayli yüksek seviyelere çıkarken, bu seviyenin nisan ayındaki yağışlarla birlikte daha da artabileceği belirtildi. 8 Ocak 2021 tarihindeki verilerde yüzde 19.6 olarak belirlenen İstanbul'da baraj doluluk oranı geçen süre zarfında yüzde 56.28 artarak 6 Nisan itibariyle yüzde 75.88 seviyesine çıktı.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle: