İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yılın başında yüzde 20'nin altına düşerken, ardından yağışlarla birlikte baraj doluluk seviyeleri yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 75.88 yükselirken, nisan ayındaki yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarının artabileceği belirtildi.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da baraj doluluk oranlarını merak ediyor. Özellikle yılın başında barajlardaki doluluk oranlarının hayli azalması ve yüzde 20'nin altına düşmesinin ardından kentte su sıkıntısı yaşanabileceği endişesini taşıyan vatandaşlar, kış aylarındaki yağışlarla birlikte bu endişeyi aştı.
İSKİ'nin son verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranları bir hayli yüksek seviyelere çıkarken, bu seviyenin nisan ayındaki yağışlarla birlikte daha da artabileceği belirtildi. 8 Ocak 2021 tarihindeki verilerde yüzde 19.6 olarak belirlenen İstanbul'da baraj doluluk oranı geçen süre zarfında yüzde 56.28 artarak 6 Nisan itibariyle yüzde 75.88 seviyesine çıktı.
İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:
- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 92,23
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 55,01
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 39,64
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 73,45
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 63,86
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 69,79
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 64,22
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 87,12
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 89,59
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 67,35