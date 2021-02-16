İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı! Kar yağışı nasıl etkiledi?

İstanbul'da baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışlarının ardından baraj doluluk oranları olumlu yönde etkilendi. Ocak ayının başında yüzde 20'nin altına düşen İstanbul'da baraj doluluk oranları aradan geçen sürede yağmur ve kar yağışları ile yükselişe geçti ve yüzde 50'ye yaklaştı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları bu süreçte yüzde 28,04 arttı ve kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 47,20 olarak ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 410 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 53,07, Terkos'ta yüzde 45,25, Sazlıdere'de yüzde 23,26, Alibey'de yüzde 53,09, Büyükçekmece'de yüzde 49,66, Ömerli'de yüzde 54,28, Darlık'ta yüzde 53,84, Elmalı'da yüzde 53,07, Kazandere'de yüzde 68,24 ve Pabuçdere'de yüzde 30,65 olarak kaydedildi.