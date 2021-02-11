İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere kadar inmişti. Vatandaşlar susuzluk endişesi yaşarken, son dönemdeki yağışlarla İstanbul'da barajların doluluk oranları arttı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 45,09'a yükselmiş durumda.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına düşen baraj doluluk oranları bir ay içinde 25 puanlık bir artış gösterirken, bu durum vatandaşları sevindirdi. İstanbul'da hafta sonunda yağışlı ve karlı bir hava beklenirken, bu durumun da İstanbul'da baraj doluluk oranlarını olumlu etkileyeceği düşünülüyor.

Hangi baraj ne kadar dolu?

Ömerli: 51,48

Pabuçdere: 20,83

Sazlıdere: 21,68

Büyükçekmece: 46,99

Alibey: 51,65

Terkos: 43,34

Kazandere: 81,22

Elmalı: 51,30

Darlık: 54,04

Istracalar: 64,09