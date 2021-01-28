İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı açıklandı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranınında yaşanan azalma vatandaşları tedirgin ederken, son günlerdeki yağışlar ile birlikte bu oranda artış yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 37'ye yaklaştı.

Son günlerde etkili olan kar ve yağmurla birlikte İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı 3 ay sonra ilk kez yüzde 36 seviyesinin üzerine çıktı ve yüzde 36,96 oldu. 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olarak duyurulan İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı o tarihten bu yana sürekli artış kaydetti ve bu artış 18 puana yaklaştı.

28 Ocak itibariyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları şu şekilde oldu:

Ömerli Barajı: 39,95

Pabuçdere Barajı: 13,04

Sazlıdere Barajı: 16,04

Büyükçekmece Barajı: 38,51

Alibey Barajı: 48,74

Terkos Barajı: 36,66

Kazandere Barajı: 42,34

Elmalı Barajı: 44,29

Darlık Barajı: 52,60

Istracalar Barajı: 56,27