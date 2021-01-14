İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için tarih verildi

Kar yağışı için geri sayım başladı. İstanbul'da su seviyesinin düşmesinin ardından kar beklentisi artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen haber geldi. İstanbul'da kar yağışı bu gece saatlerinden itibaren etkili olacak. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derece düşerken, hafta sonunda kar yağışı etkisini artıracak.

Kar yağışı sadece İstanbul'da değil, hafta sonuna doğru tüm yurtta etkili olacak. Soğuk hava İstanbul'da kesintisiz devam edecek ve soğuk hava dalgası önümüzdeki haftanın ilk günlerine kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları hava olaylarına karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, "Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.