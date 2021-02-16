İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zamana kadar sürecek?, gibi sorulara yanıt verdi. AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da kar yağışının 17 Şubat Çarşamba gününün akşam saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.

İstanbul'da kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının perşembe günü yükselişe geçmesi ve 18 Şubat'a kadar mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kar kalınlığı ölçüldü

İstanbul’un tamamında cumartesiden itibaren devam edin kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı.

İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.