İstanbul’da şok cinayet! Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Fatih’te yaşanan olayda, bir dizi oyuncusu arkadaşıyla girdiği tartışmanın ardından cinayetle suçlanıyor. İskenderpaşa Mahallesi’nde 29 yaşındaki Elif Kırav’ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 32 yaşındaki oyuncu Sevil A. gözaltına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kırav’ın vücudunda çok sayıda kesik tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Komşular, olay günü sabah saatlerinde daireden yüksek sesle bağrışmalar geldiğini, ardından apartman merdivenlerinde ayak sesleri duyduklarını ve siyah kıyafetli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüklerini belirtti.

Maktulün annesi, saat 16.30 civarında kızına ulaşamayınca komşusunu aradı. Komşu, açık kalan kapıdan içeri girdiğinde Elif Kırav’ı ağır yaralı halde buldu ve durumu polise bildirdi.

Toplanan deliller ve kamera kayıtları doğrultusunda, olayın şüphelisi olarak Sevil A. belirlendi. Polis ekipleri, Sevil A.’yı Esenyurt’ta yakalayarak gözaltına aldı. Sevil A., ilk ifadesinde Elif Kırav ile arkadaş olduklarını, olaydan önce dışarıda alkol aldıklarını, ardından eve dönüp içmeye devam ettiklerini anlattı. Sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını, Kırav’ın kendisine vurduğunu, ardından boğuşmaya başladıklarını söyledi. Olayın nasıl geliştiğini hatırlamadığını belirten Sevil A., yere düştüklerini, Kırav’ın hareketsiz kalması üzerine panikleyip kaçtığını iddia etti.

Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri devam eden Sevil A.’nın ifadesi doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Olayla ilgili adli süreç sürüyor.

Sevil Akdağ kimdir?

Arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen Sevil Akdağ, korku türündeki yapımlarla tanınan bir oyuncu. 2019 yapımı “Kulyas: Lanetin Bedeli” filminde “Zülal” karakterini canlandıran Akdağ, 2021 yılında ise “Enna: Kara Büyü” filminde rol aldı.

Ayrıca TRT 1’de yayınlanan “Tutunamayanlar” dizisinde hemşire rolüyle ekrana gelen oyuncu, ATV’nin “Kardeşlerim” dizisinde Sevilay karakterine hayat verdi. Akdağ, büyük ilgi gören “Yasak Elma” dizisinin oyuncu kadrosunda da yer almıştı.