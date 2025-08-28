İstanbul’da şok infaz: Spor kulübü başkanı oturduğu kafede başından vurularak öldürüldü

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir kafede silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), başından vurularak hayatını kaybetti.

Kafede otururken saldırıya uğradı

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan Meriç, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Meriç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Meriç, yaşamını yitirdi.

Polis saldırganın peşinde

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışmaları sürüyor.