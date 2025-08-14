İstanbul'dan Kırklareli'ne döndü, sürü sahibi oldu!

1995 yılında çalışmak için İstanbul'a giden ve 23 yıl burada yaşayan İbrahim Kızılpınar, büyükşehrin stresinden uzaklaşmak amacıyla 2018 yılında köyüne dönerek besicilik yapmaya karar verdi.

Aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY projesi kapsamında 2 gebe düve desteği alan Kızılpınar, hayvan sayısını 7 yılda artırdı.

Sürüsünü büyütmeyi hedefleyen Kızılpınar, gençlere de örnek olmak istiyor.​​​​​​​

"Hayvancılığın getirisi iyi"

Kızılpınar, İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını söyledi.

Devlet desteği sayesinde işletmesini kurduğunu ifade eden Kızılpınar, "2018 yılında ORKÖY projesine başvurduk. Hayvanlarımız çıktı, 7 yıl oldu bakıyoruz. Yaklaşık 30 hayvanımız var. 20 de dana sattık. Şükür gelirimiz güzel yani, memnunuz tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Besiciliği severek yaptığını anlatan Kızılpınar, hayvancılığın getirisinin güzel olduğunu anlattı.

"Tüm gençlere tavsiye ederim"

Sürüsünü büyütmek istediğini vurgulayan Kızılpınar, şöyle devam etti:

"Tüm gençlere tavsiye ederim. Hayvan sayısını yükseltmeyi düşünüyorum. Severek yaptığımız için devamlı yapmaya gayret edeceğiz. Hayvanlarımızı severek büyütüyoruz, bir yavru gibi, bir bebek gibi. Çok memnunuz severek yapıyoruz işimizi. Çok teşekkürler devletimize, çok memnunuz projelerinden, bu şekilde projelere devam etmesini bekleriz. El işinden kendi işini yapmak çok çok iyi."