İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl, nereden yapılır?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunluluğu bu sabah itibariyle başladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemini yapmadan toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Bu uygulama ile COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınması amaçlanırken, COVID-19 taşıyıcısı olan vatandaşların İstanbulkart'ları bu süreçte askıya alınacak. Bu uygulama ile anonim kartlar artık kullanılamacak.

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart eşleştirme işlemi "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" internet adresinden yapılacak. Bu internet sayfasına giren vatandaşlar TCKN, Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Mail Adresi, Kart Numarası, Telefon Numarası, HES Kodu ve Doğrulama Kodu bilgilerini girerek İstanbulkart HES kodu eşleştirmesini tamamlayacak. Eşleştirme yapılan İstanbulkart ile toplu taşımadan faydalanılabilecek.