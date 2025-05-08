İtalyan kozmetik markaları Türkiye'de buluşuyor

İtalyan kozmetik sektörü, 8-10 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Beauty İstanbul 2025 Fuarı’nda yer alacak. İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) organizasyonuyla fuara katılım gösterecek 40’ı aşkın İtalyan kozmetik firması, sürdürülebilir, inovatif ve yüksek kaliteli ürünlerini Türk ve uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Beauty İstanbul 2025 Fuarı, İtalyan kozmetik markaları için yalnızca Türkiye pazarıyla değil; Avrupa, Orta doğu, Afrika, Asya pazarlarıyla da doğrudan temas kurabilecekleri stratejik bir platform sunuyor. Fuar süresince Türk iş dünyası ile İtalyan üreticiler arasında kurulacak iş birlikleri, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Beauty İstanbul 2025, İtalyan kozmetik sektörünün global ölçekteki başarısını Türkiye pazarıyla buluşturarak, bölgesel iş birliklerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.