İZBAN saatleri ve durakları

İzmir'de yaşayan vatandaşların toplu taşıma kullanımında İZBAN önemli bir yer tutuyor. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılında faaliyete geçen İZBAN, Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veriyor ve bu güzergahta toplu taşıma ile yolculuk yapacaklar tarafından kullanılıyor. 136 kilometre uzunluğundaki bu hatta 41 İZBAN durağı bulunuyor.

İZBAN saatleri

İZBAN sefer saatlerine bakıldığında, ilk sefer 05.20'de gerçekleştirilirken, son sefer ise 01.23'te yapılıyor. İZBAN saatleri resmi tatillerde ise farklılık gösterebiliyor.

İZBAN durakları

İZBAN sefer saatlerinde 41 istasyona yolcu taşıyor. İZBAN durakları ise şunlardır:

- Aliağa,

- Biçerova,

- Hatundere,

- Menemen,

- Egekent 2,

- Ulukent,

- Egekent,

- Ata Sanayi,

- Çiğli,

- Mavişehir,

- Şemikler,

- Demirköprü,

- Nergiz,

- Karşıyaka,

- Alaybey,

- Naldöken,

- Turan,

- Bayraklı,

- Salhane,

- Halkapınar,

- Alsancak,

- Hilal,

- Kemer,

- Şirinyer,

- Koşu,

- İnkılap,

- Semt Garajı,

- Esbaş,

- Gaziemir,

- Sarnıç,

- Adnan Menderes Havalimanı,

- Cumaovası,

- Develi,

- Tekeli,

- Pancar,

- Kuşçuburun,

- Torbalı,

- Tepeköy,

- Sağlık,

- Belevi

- Selçuk