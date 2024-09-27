Jahrein'in Elçin Sangu'ya dava açtığı ortaya çıktı! İşte nedeni...

Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle bilinen ve yüz binlerce takipçisi bulunan Ahmet Sonuç, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu’dan şikayetçi oldu.

Mayıs ayında oyuncu Elçin Sangu'nun Baldur's Gate 3 macerasını takipçileriyle paylaşması ardından Ahmet Sonuç , ünlü ismin oyun sevgisini tiye almış ve bir dizi paylaşımda bulunmuştu.

Sonuç'un paylaşımının ardından Sangu, kendisine arka çıkan bir takipçisine "Gamerın çomarına denk geldik" cevabını vermişti. Bu paylaşımın ardından Jahrein lakaplı fenomenin Sangu 'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Sonuç, 'müstehcenlik' suçlamasıyla ikamet ettiği Antalya’da gözaltına alındıktan sonra 13 Eylül'de tutuklanmıştı.