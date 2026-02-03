Japon kadınların boy kriteri belli oldu

Japonya, nezaket kültürüyle tanınsa da flört ve evlilik söz konusu olduğunda bireyler fiziksel tercihlerini açıkça dile getirmekten çekinmiyor. Erkeklerin belirli fiziksel özellikleri tercih etmesi kadar, Japon kadınların da erkeklerin boyuna dair net beklentileri bulunuyor. Ancak yeni bir araştırma, kısa boylu erkeklerin tamamen şanssız olmadığını gösteriyor.

Evlilik odaklı eşleştirme hizmeti Presia tarafından yapılan ankete, 20-49 yaş aralığında 278 Japon kadın katıldı. Katılımcıların yüzde 66,9’u, erkeğin kısa boylu olmasının evlilik ihtimalini otomatik olarak ortadan kaldırmadığını söyledi. Bu sonuç, ilk bakışta sert görünen boy tercihinin pratikte daha esnek olabildiğine işaret ediyor.

"Yeter ki benden uzun olsun”

Araştırmada kadınlara, evlenmeyi düşünebilecekleri erkekler için asgari boy soruldu. En yaygın yanıt yüzde 38,8 ile 165-169 cm aralığı oldu. Bunu yüzde 22,3 ile 170-174 cm takip etti. “Boy fark etmez, yeter ki benden uzun olsun” diyenlerin oranı ise yüzde 19,8 olarak ölçüldü. 160 cm’nin altını kabul edilebilir bulanların oranı oldukça düşük kaldı.

İdeal boy beklentisi daha yüksek

Asgari boy ile “ideal eş boyu” arasında belirgin bir fark ortaya çıktı. Kadınların yüzde 44,6’sı ideal eş boyunu 175-179 cm olarak tanımlarken, yüzde 11,2’si 180 cm üzerini tercih etti. Japonya’da erkeklerin ortalama boyunun 171-175 cm olduğu düşünüldüğünde, kadınların yarıdan fazlasının ortalamanın üzerinde bir boyu ideal gördüğü anlaşılıyor.