Jeff Bezos ve Lauren Sánchez'in romantik akşam yemeği

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile eşi televizyon sunucusu Lauren Sánchez, Florida’nın gözde bölgesi Miami Beach’te yer alan ünlü Carbone restoranında baş başa bir akşam yemeği yedi. Yaz aylarında Venedik’te görkemli bir düğünle evlenen çift, akşam yemeğine el ele ve gülümseyerek geldi.

Carbone, New York ve Londra dahil birçok şehirde şubesi bulunan, İtalyan-Amerikan mutfağının seçkin örnekleriyle tanınan bir restoran. Menüdeki ıstakozlu ravioli 54 dolar, Dover Piccata ise 125 dolar fiyatla sunuluyor.

Lauren Sánchez, gül desenli 2725 dolarlık Roberto Cavalli mini elbisesi ve Christian Louboutin topuklularıyla dikkati çekti.

Jeff Bezos ise siyah polo tişört, koyu kot pantolon ve siyah ayakkabılardan oluşan sade bir kombin tercih etti.

Bezos ve Sánchez, 27 Haziran’da Venedik’te üç gün süren görkemli bir düğünle evlenmişti. Törene Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Orlando Bloom ve Gayle King gibi ünlü isimler katılmıştı.