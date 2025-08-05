Jennifer Lopez'in alıveriş çılgınlığı! İstanbul'da mağaza kapattı, servet harcadı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bugün İstanbul Yenikapı'da büyük bir konser vermeye hazırlanıyor. Konser öncesi şehir turuna çıkan Lopez, İstinye'de bulunan lüks bir alışveriş merkezinde gitti. Korumaları eşliğinde mağazaları dolaşan Lopez, milyonluk giyim alışverişi yaptı.

Dünyaca ünlü yıldızın ayrıca, kahve ve lokum gibi yiyecekler alması da dikkat çekti. Ünlü isim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi.

Konserden sonra parti istedi

Lopez, bugün (5 Ağustos 2025) Yenikapı'da sahne alacak. Ünlü yıldız, konser sonrasında özel bir parti verilmesini istedi. Lopez ayrıca, kendisiyle tanışmak isteyen 50 kişinin de partide olmasını talep etti. Lopez'in bu talebinin ardından ünlüler, iş insanları ve fenomenler adeta birbiriyle yarışa girdi.

Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da da Antalya'da sahneye çıkmıştı. Lopez, konserin ardından 56. yaş gününü de Türkiye'de kutlamıştı.