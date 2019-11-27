KAÇUV’un Umut Elçileri çocukların eğitim umudu için koştu

27 Kasım 2019

2000 yılında maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklar ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan KAÇUV, her sene olduğu gibi 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda destekçileriyle yer aldı. Maratona KAÇUV adına katılan 915 Umut Elçisi kanser tedavisi gören çocuklara umut oldu. Umut Elçileri sayesinde 11 bin 457 bağışçıya ulaşan KAÇUV, 1.256.040 TL ile rekor bir bağış topladı. KAÇUV toplanan bu bağışla hayata geçireceği Umudum Eğitim Projesi ile tam 502 çocuğa burs desteği sağlayacak.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, şunları söyledi: “Her yıl İstanbul Maratonu’nda çocuklarımıza umut olmak için koşan yüzlerce kişi bizi öyle mutlu ediyor ki bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. 41. İstanbul Maratonu’na katılan Umut Elçilerimize ve onlar sayesinde ulaştığımız tüm bağışçılarımıza çocuklarımız ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki yüce gönüllü destekçilerimiz sayesinde her geçen yıl daha çok çocuğumuzun hayatına dokunabiliriz.”

41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda KAÇUV için koşan ve en yüksek bağışı toplayan kurumsal takımlar ise şöyle sıralandı: İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, MNG Kargo, DERİŞ, Marks&Spencer, Alliance Healtcare, Umut Odası, Hermes Otto İnternational, Garanti BBVA Teknoloji, Volvo Group, Abdi İbrahim İlaç, Netaş, TEVA, Mapfre, FİBA, Deutsche Messe,VSY Biotechnology, Roche Diagnostics, DEFACTO, Galata Taşımacılık ve Olmuksan International Paper…

KAÇUV’a destek olarak çocuklara umut olmak isteyenler bagis.kacuv.org üzerinden ya da banka hesabı üzerinden bağış yapabiliyor.



Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

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