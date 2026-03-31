Kadınların her gün kullanıyor: Çöpe atılıyordu, şimdi üretiliyor

Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Programda Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerlerin sıfır atık yaklaşımıyla yeniden değerlendirdiği ürünler sergilendi. Binlerce ürün arasında İlkadım Halk Eğitim Merkezi’nin geliştirdiği soğan kabuğundan ruj, yenilebilir simli ruj ve bayat ekmekten elde edilen sirke öne çıktı.

Çöpe giden ürünler geri kazandırıldı

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde eğitim veren usta öğretici Leyla Arslan, atık gıdaların geri dönüşümle yeniden değerlendirildiğini belirterek, "Biz, atık gıdaları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atık yağlardan sabun ürettik. Lavaboya dökülen 1 litre sıvı yağ, yaklaşık 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Bu yağları değerlendirmek adına sabun yaptık. Soğan kabuğu ve tozunu kullanarak ruj yaptık. Soğan kabuğundan yine yenilebilir sim ürettik. Bayat ekmekleri değerlendirmek için bayat ekmek sirkesi yaptık. Narenciye kabuklarından temizlik suyu yaptık. Balık kılçığı kullanarak gıda yemi yaptık. Bu gıda yemlerini kümes hayvanları yediğinde kemikleri güçleniyor. Ayrıca soğan kabuğundan gıda boyası yaptık. Bu gıda boyası katkı maddesi içermiyor, tamamen doğal bir boya oldu. Yaptıklarımız arasında en çok bayat ekmek sirkesi ve soğan kabuğundan yapılan ruj dikkatlerini çekiyor. Soğandan yapılan ruju denedik. Çok güzel oluyor, dudaklarda partikül bırakıyor. Tadı da güzel çünkü soğan kabuğundan yapılan rujun içerisinde Hindistan cevizi yağı da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Soğan kabuğundan ruj yapıldı

Doğal içeriklerden elde edilen kozmetik ürünleri deneyen Büşra Çeri ise, "Doğal gıdalardan yapılan kozmetik ürünlerin kullanımı daha güzel oluyor. Sağlık açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Soğan kabuğundan ruj da güzel oldu. Renk verdi. Tadı da kötü gelmiyor" dedi.

Programda ruj başta olmak üzere atık gıdalardan üretilen çok sayıda ürün vatandaşların ilgisini çekerken, çöpe gidebilecek gıda atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması takdir topladı.