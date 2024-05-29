Kadir İnanır kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?
Kadir İnanır, Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştur. 14 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen İnanır, kalabalık ailesinin içinde oyunculuk yeteneğini erken yaşlarda göstermiştir.
İlköğrenim yıllarında ilkokul gösterilerinde sahne alarak performansını sergilemiş ve bu alanda ilgi çekmiştir. İstanbul'a geldikten sonra, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam etmemiş, ancak yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.
Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır kaç yaşında?
İlköğrenim yıllarında ilkokul gösterilerinde sahne alarak performansını sergilemiş ve bu alanda ilgi çekmiştir. İstanbul'a geldikten sonra, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine devam etmemiş, ancak yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.
Kadir İnanır, sinema kariyerindeki başarılarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. Toplamda 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol almıştır. En uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım olmuştur.
Kadir İnanır Hayatı
Oyunculuğunun yanı sıra sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen 74 yaşındaki Kadir İnanır, Türk toplumunun farklı alanlarına da dokunmuştur. Reklam filmlerinde de yer almış ve popülerliğini daha da artırmıştır. Ancak kariyeri boyunca bir davadan dolayı taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve mahkemece suçlu bulunmuştur. Bu dava, kariyerinin önemli bir dönemecini oluşturmuştur.
Uzun yıllar aradan sonra, Türkan Şoray ile başrolde yer aldığı "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı filmle yeniden bir araya gelmiş ve büyük ilgi görmüştür. Sinema ve televizyon dünyasında önemli izler bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini almıştır.
Ödülleri:
1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu
1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu
1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu
Oynadığı Filmler:
2012 - Elveda Katya
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
2002 - Kumsaldaki İzler
2001 - Ünye de Fatsa Arası
2000 - Komser Şekspir.
1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
1991 - Umut Hep Vardı
1991 - Aldatacağım.
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Sayın Başkan
1990 - Eskici ve Oğulları
1990 - Darbe.
1989 - Med Cezir Manzaraları
1989 - Karılar Koğuşu.
1989 - Film Bitti
1989 - Acılar Paylaşılmaz
1988 - Hüzün Çemberi
1988 – Emanet
1988 - Bir Beyin Oğlu.
1988 - 7 Uyuyanlar
1986 – Sultanoğlu
1984 - Bir Yudum Sevgi
1984 – Balayı
1983 - Kurban.
1983 – Bedel
1982 - Yürek Yarası
1982 – Tomruk
1982 - Elveda Dostum.1982 - Aşkların En Güzeli
1977 - Silah Arkadaşlaı
1977 - Selvi Boylum A Yazmalım
1977 – Fırtına
1977 - Dila Hanım1977 - Cevriyem.
1977 - Ana Ocağı
1976 - Taksi Şöförü
1976 - İki Kızgın Adam.
1976 - Devlerin Aşkı1976 – Deprem
1976 – Delicesine
1976 - Can Pazarı
1976 - Bodrum Hakimi
1976 – Alev
1975 - Yatak Hikayemiz.
1975 - Pisi Pisi
1975 – Köprü
1975 – Baldız
1974 - Yazık Oldu Yarınlar
1974 – Ceza
1973 - Gazi Kadın
1972 - Kanlı Para
1972 – Dönüş
1972 – Baskın
1972 - Asi Gençler
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Unutulan Kadın
1971 - Mualla.
1971 - Kerem ile Aslı1971 - Kara Gün
1971 - Azrailin Beş
1970 - Mechul Kadın
1970 - Kara Gözlüm
1970 - Dağların Kartalı.
Diziler:
1995 - Savcı
1998 - Marziye
2001 - Derman Bey
2002 - Kumsaldaki İzler
2002 - Kırık Ayna
2004 - Bütün Çocuklarım
2006 - Azap Yolu
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Kuzey Rüzgarı
2008 - Kardelen
2008 - İpsiz Recep
2011 - İzmir Çetesi