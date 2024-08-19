Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Julide Kural'dan 'son dakika'a açıklaması

Geçen ay da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edildi.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural haberlerin ardından Instagram üzerinden açıklama yaptı. Kural, şu ifadeleri kullandı:

Fatsalı Kadir'in gücü

* Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken, bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu.

* Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nin doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle iyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun!"

Kadir İnanır'a ne olmuştu?

Kadir İnanır, 24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanmıştı. Beyne pıhtı atan ve inme geçiren İnanır, ameliyat edilmiş ve tedbiren entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Ancak usta oyuncu geçen ay akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı.