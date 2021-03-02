Kafeler açıldı mı?

Son dönemde en çok merak edilen konuların başında, "Kafeler açılacak mı?" sorusu gelirken, kafeler konusunda beklenen açıklama kabine toplantısı sonrasında geldi. Kafeler belirlenen koşullarla yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayacak.

Yeni düzenleme ile yeme içme yerleri düşük, orta, yüksek risk gruplarına göre belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile hizmet verecek.

Saat 19.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve gel-al hizmeti devam ederken, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis hizmeti verilecek. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

Ayrıca kafelerde müşteriler HES kodu kontrolü olmadan misafir edilemeyecek. Bu nedenle tüm müşteriler için HES kodu kontrolü yapılacak ve belirlenen kurallar dışında hizmet verilmesine müsaade edilmeyecek.