Kanlı ay tutulması ne zaman olacak?

Kanlı ay tutulması için geri sayım başladı. Yılın en önemli gök olaylarından olan kanlı ay tutulması 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Ay ve Güneş'in Dünya'nın tam tersi yönünde hizalanması ile oluşan kanlı ay tutulması olayı, Doğu Asya, Avustralya, Pasifik ve Amerika boyunca gözlemlenebilecek.

Kanlı ay tutulmasında Ay, Dünya'nın gölgesinde kalsa da Güneş ışığı Ay'a ulaşmaya devam eder ancak Dünya atmosferine giren ışıklar burada filtrelenir ve bu nedenle Ay kırmızı görünür. Bu rengin oluşmasından dolayı da bu gök olayına kanlı ay tutulması denir.