Kapadokya'daki atölyelerle özel çocukların umudu oldu

Göreme'de doğduktan sonra iş yaşamı boyunca kendi şehrinin yanı sıra yurtdışında ve İstanbul'da halı, kuyum, deri ve turizm işiyle uğraştığını anlatan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) Kurucusu Hasan Kalcı, 2011 yılında beşinci çocuğu down sendromlu doğduktan sonra hayata bakışının tamamen değiştiğini söyledi. İş yaşamından tamamen koptuğunu ve bu çocukların daha iyi eğitim alıp içlerindeki yeteneklerin ortaya çıkarılması için neler yapılabileceği üzerinde çalışmaya başladığını kaydeden Kalcı, Göreme'deki eğitim projesi fikrinin de bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Çocuklar köşeli yerleri sevmiyor

Özel yetenekli çocukların ailelerin ortamlarını paylaşmaya başladıktan sonra akademisyenler ve doktorlarla görüştüklerini, eğitim süreçlerini iki yıl boyunca araştırdıklarını ve dünyadaki sistemleri incelediklerini kaydeden Kalcı, şöyle konuştu:

"O dönem Doğu'dan Batı'ya 30 bin kilometre yaptım. 2011-2013 arası Türkiye'de araştırmaları kendim yaparken, yurt dışındaki arkadaşlarımdan da makaleler bulmasını istiyordum. Yaptığımız çalışmaların ardından bu çocukların eğitimde temelde iki önemli ihtiyacı olduğunu gördük ve kuracağımız merkezi buna göre tasarlamaya karar verdik. Bunlardan ilki özgürlükçü yaklaşım, ikincisi ise mekansal çözüm. Eğitimde onları birey olarak kabul edilip özgürlükçü bir yaklaşımla eğitirken, mekan olarak da dairesel bir alan ve objeler kullanıyoruz. Çünkü bu çocuklar köşeli ve çerçeveli olan objelerden hoşlanmıyorlar, kendilerini limitli hissediyorlar."

Tüm ailelere ‘KEYDER’e gelin daveti

Kalcı'nın verdiği bilgiye göre merkezde özel yetenekli çocuklar için el işinden mutfağa, resimden müziğe kadar toplam 16 farklı atölye bulunuyor. Bu atölye çalışmaları ile çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Kalcı, şimdiye kadar 7 bin 500 civarında atölye çalışması yaptıklarını ve 1200'den fazla çocuğa dokunduklarını belirtti.

Tamamen ücretsiz olan bu projenin bir gönüllülük ve sahiplenme meselesi olduğunun altını çizen Kalcı, modelin Türkiye'nin her yerine yayılmasını istediklerini vurguladı ve Türkiye'nin her şehrindeki aileleri KEYDER'e davet etti.

Anne çocuğunu keşfedecek ve ona inanacak

Kalcı, "Burada en önemli hedeflerden birisi annenin çocuğunu keşfetmesi. Annenin çocuğunun içindeki yeteneği görmesini ve çocuğunun bunu yapacağına inanmasını istiyoruz. Amacımız önce anneleri inandırmak ve annenin çocuğundaki keşfine süreklilik kazandırmak. 'Bu çocuk bir şey yapamaz' anlayışını silmek istiyoruz. Ailelerdeki en büyük endişe olan 'bizden sonra ne olacak' sorusuna cevap buluyoruz. Annelerin KEYDER'i keşfetmelerini istiyorum. Endişe duyduğumuz soru aklımızdan çıkmış olacak." dedi.

Tamamen ücretsiz olan bu projede ailelerin de çocukları ile birlikte kalabildiğini ifade eden Kalcı, merkezdeki eğitmenlerin de gönüllü olduğunu belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin’den kamu spotu önerisi

KEYDER'in eğitim atölyelerinin açılışında konuşan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de KEYDER'in yaptığı hizmetlerle özel çocuklara ve ailelerine derman olduğunu belirterek, "Burada 16 branşta eğitilen çocuklarımızın hayata katılımlarında başarılı sonuçların alınması bizleri mutlu etmiştir. KEYDER'in kuruluşundan itibaren çalışmalarını yakından takip etme ve görme fırsatım oldu. RTÜK Başkanlığım sürecinde de takip ettim. Hasan Kalcı ağabeyimizden söz alalım, sanatçı dostlarımızla birlikte güzel bir kamu spotu hazırlasınlar. Biz de öncelikli yayınlar ve kamu spotu kısmında bu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırabilmek için elimizden geleni yapalım” dedi.