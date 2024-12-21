Karavanlı üniversiteli: 63 yaşındaki Ömer Apa altıncı üniversitesini okuyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) felsefe Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 63 yaşındaki Ömer Apa, karavanda yaşayarak öğrencilik hayatını sürdürüyor.

Daha önce farklı bölümlerde beş üniversitede eğitim gören Apa, emeklilik sonrası başladığı eğitim yolculuğunda öğrenmenin yaşı olmadığını kanıtlayan yaşam tarzıyla gençlere örnek oluyor. Ömer Apa'nın hayat hikayesi ise oldukça ilginç...

Eğitim macerası nasıl başladı?

Ömer Apa'nın eğitim hayatı yedi yıllık bir akşam lisesi macerasıyla başlıyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik bölümünü kazanan Apa, ekonomik sorunlar nedeniyle okulu bırakıp esnaflık yapmak zorunda kalıyor. Ömer Apa, ancak seneler sonra eğitim hayatına geri dönebiliyor. Sırasıyla Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Web Tasarım ve Kodlama ile Aşçılık bölümlerini bitiriyor.

Bugün ise MAKÜ'de felsefe eğitimiyle birlikte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümüne de devam ediyor.

Öğrenci arkadaşlarıyla arası iyi

Öğrenci arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladığını ifade eden Apa, yaş farkı nedeniyle hiçbir olumsuzluk yaşamadığını kaydederek şunları söylüyor: “Başta nasıl karşıladılar bilmiyorum ama şu an çok iyi bir uyum içindeyiz. Genç arkadaşlarım bana ellerinden geldiğince yardımcı oluyor. Bizim ilişkimiz daha çok ağabey kardeş gibi."

Karavanını kampüse taşıdı

Antalya'dan getirdiği karavanı MAKÜ yerleşkesine park eden Apa, “Karavanımı ilk başta bir ay boyunca denemek için getirdim. Hocaları ve öğrenci ortamını sevebilir miyim diye düşünüyordum. Ancak zamanla karavanda yaşamanın sıkıcı olmadığını fark ettim. Elektrik ve ısınma sorunlarımı çözerek sistemi günün şartlarına uygun hale getirdim. Güneş enerjisi kullanıyorum ve böylece çevreci bir yaşam da sürdürüyorum" diyor.

Apa, yemek ihtiyacının bir kısmını okulun yemekhanesinden, bir kısmını ise karavanında kendisinin karşıladığını kaydediyor. Boş zamanlarında ise kütüphanede ders çalıştığını ve kitap okuduğunu söyleyen Apa, “Bana göre bir öğrencinin boş vakti olmamalı. Ders çalıştıktan sonra arkadaşlarımla sohbet ediyor ve sonrasında kütüphanede zamanımı değerlendiriyorum” ifadelerini kullanıyor.