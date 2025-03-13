Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti!
Kardeş Payı ve İşler Güçler dizisindeki rolleriyle bilinen 51 yaşındaki usta oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Zafer Algöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Oyuncunun acı haberini Zafer Algöz duyurdu. Algöz yaptığı paylaşımda, "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağolsun... Allah rahmet eylesin" notunu düştü.
Şinasi yurtsever kimdir?
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Şinasi Yurtsever dizi ve sinema, tiyatro oyuncusudur.
1997 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Küçük İbo adlı dizide canlandırdığı 'Selçuk' karakteriyle adını duyurdu.
Yurtsever'in ilk filmi ise 'Yazı Tura' adlı yapım olmuştur.
Şinasi Yurtsever kaç yaşında, nereli?
İzleyenleri kırıp geçiren oyuncu Şinasi Yurtsever, 48 yaşındadır.
Erzincan'da dünyaya gelen Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde doğmuştur.
Şinasi Yurtsever Hangi Yapımlarda Rol Aldı?