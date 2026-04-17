Kariyer zirvesindeyken istifa etti: Altı haneli maaşı bırakıp bambaşka bir hayat kurdu

ABD’de bir halkla ilişkiler ajansında başkan yardımcılığı görevine kadar yükselen isim, altı haneli maaşa ulaşmasına rağmen yoğun iş temposuna dayanamadı.

Sürekli artan iş yükü, fazla mesai ve izin kullanamama gibi nedenlerle panik ataklar yaşamaya başlayan yönetici, "Bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu" diyerek istifa kararı aldı.

New York’tan uzaklaşınca fark etti

Güney Amerika’ya yaptığı seyahat sırasında hayatını sorgulayan eski yönetici, yüksek maaşa rağmen yaşam kalitesinin düştüğünü fark etti. Parkta daha az kazanan ama mutlu insanları gördüğünü belirten isim, "Para, sağlığımı feda etmeye değmez" diyerek kararını netleştirdi.

Birikimiyle risk aldı

Kolombiya’da geçirdiği süre boyunca maddi durumunu hesaplayan yönetici, birikimleri sayesinde yaklaşık bir yıl düşük gelirle yaşayabileceğini gördü. Geçen yıl ekim ayında işinden ayrılan isim, bu kararın ardından üzerindeki baskının bir anda kalktığını söyledi.

Şimdi 1.000 doların altında kazanıyor

Şu anda freelance çalışan olarak hayatını sürdüren eski yönetici; gazetecilik, spor eğitmenliği ve çeşitli küçük işlerden gelir elde ediyor.

Aylık kazancının 1.000 doların altında olduğunu belirten isim, buna rağmen stressiz yaşamdan memnun olduğunu ifade ediyor.

“Zor ama pişman değilim”

Her ne kadar freelance çalışma modelinin belirsizlik taşıdığını kabul etse de aldığı karardan geri dönmeyi düşünmediğini söyleyen eski yönetici, “Finansal güvenliği bırakmak zordu ama kendime güveniyorum. Hayatımı yeniden kuruyorum” ifadelerini kullandı.