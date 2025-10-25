Kaybolan 60 Balıkesir yemeği “maşınga” ile gün yüzüne çıktı

Balıkesir’de düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın dikkat çeken eserlerinden biri, 23 lise öğrencisinin hazırladığı “Maşınga” adlı yöresel yemek kitabı oldu. Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Erhan Kolak rehberliğinde hazırlanan kitap, şehrin kaybolmaya yüz tutmuş 60 yemeğini yeniden kayıt altına alıyor.

60 tarif üç kez denendi

Öğrenciler, Balıkesir’in tüm ilçelerini ziyaret ederek tarifleri hem yaşlıların sözlü anlatımlarından hem de yerel kültürden derledi. “Kuna” ve “Poylu Tuz” gibi yöreye özgü tarifler, hem okul mutfağında hem de öğrencilerin evlerinde en az üç kez pişirilerek doğrulandı.

Ekip, tarifleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir YouTube kanalı kurmayı ve şehrin gastronomi kimliğini dijitalde tanıtmayı planlıyor.

Gelir öğrencilere destek için

Projeye destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Kolak, kitabın telif gelirlerinin tamamen okul aile birliğine aktarılacağını belirtti. Öğrenciler, böylece hem yerel mutfağın korunmasına katkı sağladı hem de kültürel miras bilinci konusunda örnek bir çalışma ortaya koydu.