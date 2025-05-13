Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak

Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo" adını verdiği ama "Mamak" diye seslenince de gelen scootish fold cinsi kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

Kedinin çipli olduğunu ve daha önce bir kez kaçtığını ancak geri döndüğünü anlatan Eğri, bu kez kaybolmasının ardından büyük bir panik yaşadığını söyledi.

“Kocam kediyi çok seviyordu, ‘Bir şey olursa seni boşarım’ dedi”

Eğri, eşi Hamza Eğri’nin yurt dışında çalıştığını ve kediyi çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

“Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de kaçmıştı ama geri dönmüştü. Bu kez dönmedi. Eşim yurt dışına gitmeden önce ‘Kediye iyi bak, ona bir şey olursa seni boşarım’ demişti. Kedim kayboldu, ona mı yanayım kocam boşayacak diye ona mı üzüleyim bilmiyorum. Çok kötü durumdayım.”

“Kedimi bulana 15 bin TL ödül vereceğim”

Zeynep Eğri, kayıp kedisinin bulunması için 15 bin TL ödül vereceğini belirtti. Ayrıca kedinin üç yavrusu olduğunu söyleyen Eğri, “Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira vereceğim. Hatta yavrularından da hediye edebilirim, yeter ki Diablo geri gelsin. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Eşim uzakta ama ben kediyi daha çok özlüyorum” dedi.

Kaybolan kediyi görenlerin veya bulanların en kısa sürede kendisine ulaşmasını isteyen Zeynep Eğri, yetkililerden ve hayvanseverlerden destek beklediğini belirtti.