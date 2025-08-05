Kefalet talebi yine reddedildi: Rapçi Diddy cezası kesinleşene kadar hapiste kalacak

ABD’de “Diddy” lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs’un yargılandığı davada kefalet talebi bir kez daha reddedildi. Federal Yargıç, duruşmada yaptığı açıklamada, Combs’un serbest bırakılma hakkını kanıtlama sorumluluğunu yerine getiremediğini belirterek ekimde cezası kesinleşene kadar federal hapishanede kalmasına karar verdi.

Temmuz ayında “kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma” suçundan suçlu bulunan Combs, “zorla seks ticareti” ve “şantaj” suçlamalarından ise aklanmıştı. Yargıç, bu durumun ömür boyu hapis cezası ihtimalini ortadan kaldırdığını ancak mevcut suçlamalar nedeniyle tutukluluğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Diddy davası

Sean Combs, 16 Eylül 2024’te “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkeme belgelerinde, Combs’un “Freak Offs” adı verilen ve günlerce sürebilen, çoğunlukla evlerinde düzenlenen partilere katılan kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı, mağdurlara kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Ayrıca ev aramalarında uyuşturucu maddeler bulunmuş, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları ya da yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği öne sürülmüştü.

Combs, Manhattan’daki federal mahkemede tüm suçlamaları reddetmişti. Ekim ayında verilecek karar, ünlü rapçinin alacağı cezayı netleştirecek.