Kenan Işık öldü mü, Kenan Işık neden öldü, Kenan Işık kaç yaşındaydı? (Kenan Işık'ın hayatı)

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Kenan Işık, 21 Mart 2014'ta spor sonrası girdiği saunada fenalaşmış ve başını çarparak beyin kanaması geçirmişti. Dört saat süren bir ameliyat sonrası Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti. Kim 500 Milyar İster programının sevilen sunucusu Kenan Işık tam 10 yıldır komada yaşam mücadelesi veriyordu.

Kenan Işık kimdir?

1947 Malatya doğumlu Kenan Işık; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Işık, 1973'te dışarıdan sınavlara girerek 'Devlet Tiyatrosu' sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev yaptı. 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni olarak atandı ve 2000 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Abdülcanbaz'ı sahneye koydu

Kenan Işık profesyonel tiyatro yaşamında 100 yakın oyunda yazar ve/ veya yönetmen ya da oyuncu olarak yer aldı. Behçet Bey'in Fötr Şapkası, Bebek Uykusu, Olmayan Kadın, Aşk Hastası oyunlarının yanı sıra Keloğlan ve Zülfüsarı adlı bir de çocuk oyunu yazdı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur, Karen Blixen'in Ölümsüz Öykü adlı yapıtlarını ve Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz adlı çizgi romanını oyunlaştırıp sahneye koydu.

Pek çok ödüle değer görüldü

Kenan Işık, Bebek Uykusu ve Olmayan Kadın oyunları ile Kültür Bakanlığı en iyi oyun yazarı ödülü, Behçet Bey'in Fötr Şapkası ile İş Bankası oyun yarışmasını, Keloğlan ve Zülfüsarı"adlı oyun ile TBMM çocuk oyunları yarışmasından mansiyon, Olmayan Kadın ile "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Avrupa Ödülü’nü kazandı. Huzur ise Türk Yazarlar Birliği’nin en iyi uyarlama ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu en iyi oyun ödülünü aldı.

Yönetmen olarak da takdir gördü

Oyun yazarlığının yanı sıra yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görüldü. İki kez Kültür Bakanlığı en iyi yönetmen, Ulvi Uraz en iyi yönetmen, iki kez İsmet Kuntay en iyi yönetmen, Oyun Yazarları Derneği en iyi yönetmen, Makedonya Festivali’nde jüri özel, Nâzım Hikmet'in İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu oyunu ile Türkiye Eleştrimenler Birliği, Avni Dilliğil en iyi yönetmen ve yine Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunu ile Avni Dilliğil en başarılı prodüksiyon ödüllerini kazandı.

Gazete ve dergilerde yazdı

Kenan Işık; Yeni Yüzyıl (1995-1998), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı dizide başrol oynadı.

2005 yılında Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, ardından oyunculuğa döndü.

Kenan Işık, Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren ‘Kim 500 Milyar İster’ (Değişen ismiyle Kim Milyoner Olmak İster) yarışmasının sunuculuğunu yaptı.